رئيس «صناعة الحوار الوطني» يوضح 5 حلول لأزمة «الكاوتش»: منها الصناعة الوطنية

تحدث بهاء ديمتري، رئيس لجنة الصناعة بالحوار الوطني، عن أسعار إطارات السيارات والدراجات النارية، ومدى توافر سلعة «فردة الكاوتش» في الأسواق، وتغطية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف «ديمتري» لـ«الوطن»، أن «الكاوتش» سلعة مستوردة من الأساس بنسبة لا تقل عن 90%، وما يُزيد الإحساس بسعرها هو ندرة المعروض من السلعة ذاتها، حيث إن العرض أقل من الطلب بكثير ومن هنا يزداد سعرها.

الحل في الصناعة الوطنية

كما أشار رئيس لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إلى أن عدم وجود استيراد ساهم بشكل كبير في رفع سعر «الكاوتش»، وحال وجوده لكان الأمر أقل وطأة على المستهلك، أما الآن فمن الممكن أن يقبل الشاري بسعر عالٍ في حين لا يجد السلعة من الأساس.

وأوضح أن الوضع تحسن بعض الشيء حاليا، عقب الإفراج عن البضائع المخزنة في الموانئ، كما أن هناك شركات وطنية مثل «بيراميدز» أصبحت منتجاتها مطروحة في السوق وبأسعار جيدة تبدأ من 370 جنيها لـ«الفردة»، وحتى 2290 جنيها.

أسعار الكواتش تبدأ من 370 جنيها في المصانع المصرية

كما أكد أن الحل في أزمة «الكاوتش» يكمن في الصناعة الوطنية، من خلال العمل على توطين صناعة الكاوتش في مصر، ومساعدة المصانع المصرية التي تنتج هذه السلعة، من أجل كفاية احتياج المواطن منها، وبالتالي تناسب قيمة المطلوب مع المعروض، وهو ما ينتج عنه استقرار وانخفاض في الأسعار.