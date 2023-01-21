تفاصيل ضبط أخطر تاجر مخدرات في المعصرة.. مأموية نصف الليل

تمكن ضباط مباحث المعصرة بإشراف المقدم محمد مجدي رئيس المباحث، من ضبط أخطر تاجر مخدرات متخصص في جلب الآيس و الشادو، وترويج تلك السموم على شباب المنطقة، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.

كمية كبيرة من المخدرات

التفاصيل بدأت عندما وردت معلومات للنقيب حسام وجدى معاون مباحث المعصرة بتواجد أحد الأشخاص المشتبة بالاتجار بالمواد المخدرة وله سجل إجرامي، وعلى الفور كلف المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة بتشكيل فريق بحث بقيادة النقيب حسام وجدى معاون المباحث، في مأمورية نص الليل، وبتتبع خط سيره جرى ضبطه يدعى «صابر.م» وشهرته «شومة» بترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتمت ملاحقته قبل الفرار وبحوزته مبلغ مالي وكمية كبيرة من الشادو والآيس.

وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

خضع المتهم إلى جلسة تحقيق، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالب ضباط المباحث بسرعة التحريات، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.

العقوبة القانونية

يقول المحامي تامر الشايب الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.