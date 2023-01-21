ضبط 22 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دوائر جميع الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

22 قضية إتجار فى المواد المخدرة

ضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض، ضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (23) متهم .. لعدد 11 منهم معلومات جنائية، تنفيذ (4732) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.