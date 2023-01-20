التحريات تكشف تفاصيل وفاة شاب ومسن بمنشأة ناصر: جرعة مخدرات زائدة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف هوية شاب عُثر على جثته في أحد الشوارع بمنطقة منشأة ناصر، وتبين أن عمره 33 عاما، ومقيم بدائرة قسم الشرطة، وكان يتعاطى المخدرات برفقة صديقه المسن الذي عثر على جثته أيضا بجوار جثة الشاب، وتم تحرير محضر تعارف، وقررت النيابة العامة تسليم الجثة لأسرته وصرحت بالدفن.

بداية البلاغ.. العثور على جثتين

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين بأحد الأماكن المهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن معلوم الهوية وعمره 48 عاما، وبجواره جثة شاب مجهول الهوية، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت النيابة العامة دفن جثة المسن، بينما طلبت من المباحث سرعة تحرياتها لكشف هوية الشاب واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات

وكشفت التحريات بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأن الوفاة بسبب تعاطي جرعة مخدرات زائدة، وأوضحت التحريات بأن المسن معروف عنه إدمانه للمخدرات.