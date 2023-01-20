تحليل مخدرات لـ 3 أشقاء متهمين بقتل شاب في المعادي.. «زوج شقيقة أحدهم»

قررت النيابة العامة، عرض 3 متهمين بقتل شاب في المعادي، بالضرب على رأسه، على الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن المخدرات، لبيان ما إذا كان المتهمون وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لاستكمال التحقيقات.

بلاغ بمقتل شاب في المعادي

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا بمقتل شاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بتهشم بالجمجمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات تتوصل للمتهمين في الواقعة

وكشفت التحريات، عن أن زوج شقيقة المجني عليه، وشقيقيه، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية ، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة.

الرأي القانوني

وقال محمد صلاح المحامي بالنقض، إن المتهمين يواجهون عقوبة القتل العمد، الذي تتراوح العقوبة فيه من السجن 3 سنوات وحتى السجن 15 سنة.