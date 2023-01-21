«الداخلية» ضبط 144 قطعة سلاح ناري و326 قضية مخدرات في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (144 قطعة سلاح نارى بحوزة 112متهم)، وذلك على النحو التالى:

(10) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(13) بندقية خرطوش.

(2) طبنجة.

(118) فرد محلى.

(100) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(256) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84628) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(345) حكم جناية.

(26213) حكم حبس جزئى.

(4736) حكم حبس مستأنف.

(41323) حكم غرامة.

(12011) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (326) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (354) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (106,271 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (99,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,165 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,219 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,294 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (350 جرام).

عدد (52) أمبول مخدر.

عدد (15172) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (261) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (6) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23975) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.