انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في سوهاج الأربعاء المقبل

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لـ«الوطن»، إن الأربعاء المقبل، آخر أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي للمدارس الرسمية والخاصة والرسمية اللغات والرياضية بالمحافظة وتبدأ الخميس المقبل إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المرحلة الإعدادية والتي تستمر قرابة الأسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير.

ووفقا لخريطة العام الدراسي التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن 16 أسبوعا مدة الفصل الدراسي الثاني عقب عطلة نصف العام.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الصف الثالث الإعدادي بدأت بمحافظة سوهاج يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير الجاري بامتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف ومادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية خلال ساعة ونصف، بينما أدى الطلاب اليوم السبت لامتحانات الصف الثالث الإعدادي امتحاني الجبر والإحصاء والتربية الفنية في ساعتين لكل منهما.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالايام القادمة

ويؤدي الطلاب بامتحانات الصف الثالث الإعدادي غدا الأحد اختباري العلوم خلال ساعتين والتربية الدينية في ساعة ونصف، ثم اختبار اللغة الإنجليزية خلال ساعتين يوم الاثنين القادم، ويوم الثلاثاء اختبار مادتي الهندسة والتكنولوجيا في ساعتين لكلا منهما.

بينما آخر أيام امتحانات الشهادة الاعدادية يختبر الطلاب بمادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعتين.

عدد طلاب الشهادة الاعدادية بسوهاج

ويؤدي 88 ألفا و691 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج موزعين على 467 لجنة في11 إدارة تعليمية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي موحدة

وأوضح وكيل تعليم سوهاج، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تكون موحدة بكل الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج وعددها 11 إدارة تعليمية مؤكدا أنه يتم نقل الأسئلة في سرية تامة مع ضبط الرقابة داخل اللجان الامتحانية وعمل غرفة عمليات لمتابعة الشهادة الإعدادية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة تضم لجان امتحانية.

نتيجة الشهادة الإعدادية

كما أضاف وكيل تعليم سوهاج، أن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي يحدد عقب امتحانات الصف الثالث الإعدادي وأنه سيتم البدء بتصحيح الامتحانات وإجراءات الرصد لظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي.