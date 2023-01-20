موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس بالمحافظات لطلاب النقل والشهادات

مع انتهاء امتحانات الترم الأول بالشهادة الإعدادية والإبتدائية والصف الأول والثاني الثانوي بالمحافظات، يتطلع المواطنين وأولياء أمور الطلاب لمعرفة موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس بالمحافظات، بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة، لتحديد قضاء عطلاتهم بنصف العام حيث ستنتهى العطلة مع بداية الدراسة بالتيرم الثاني.

واختلفت مواعيد انتهاء امتحانات الترم الأول بالمدارس من محافظة لأخرى بعدة أيام مما يجعل هناك فارق لعدة أيام بين إعلان نتيجة الامتحانات بين المحافظات، ليحصل الجميع على إجازة نصف العام.

موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس بالمحافظات

موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس بالمحافظات يبدأ بعد انتهاء إجازة نصف العام لجميع المحافظات في توقيت محدد، بالرغم من اختلاف بدايتها المرتبط بنهاية امتحانات المدارس بكل محافظة.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس بالمحافظات، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا تقريبا.

موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس بالمحافظات

ليكون موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس بالمحافظات للشهادة الإعدادية والإبتدائية والثانوية السبت 11 من فبراير 2023، بينما ينقضي الترم الثاني الخميس الموافق 1 يونيو 2023.