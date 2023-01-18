وكالة الطاقة الدولية: الصين سترفع الطلب العالمي على النفط خلال 2023

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، أن إلغاء قيود كورونا في الصين سيؤدي إلى نمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، فيما قد تتأثر الإمدادات سلبا بسبب السقف السعري المفروض على النفط الروسي، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وأضافت الوكالة، التي يقع مقرها بالعاصمة الفرنسية «باريس»، في تقريرها الشهري، أن العاملان الحاسمان لتوقعات سوق النفط في 2023 هما روسيا والصين، مشيرة إلى تراجع الإمدادات الروسية في ظل تأثير العقوبات الكامل، في حين ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي، على الرغم من استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك.

تراجع الطلب على النفط في الدول المتقدمة

يشار إلى أن ضعف النشاط الصناعي والطقس المعتدل ساهم في انخفاض الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا في الدول المتقدمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الربع الأخير من العام الماضي.

وكانت «أوبك» توقعت، في وقت سابق، أن رفع قيود كورونا في الصين سيؤدي إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الجاري؛ إذ رجح الأمين العام للمنظمة، هيثم الغيص، أن الطلب الصيني سيساهم في ارتفاع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا.