 اقرأ غدا في عدد «الوطن».. توجيهات رئاسية بإنشاء مساجد جامعة للأنشطة الدعوية ومنارة لنشر صحيح الدين

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

تفوق مصرى فى حصد بطولات عالمية ومناصب مؤثرة فى الاتحادات الرياضية.. واستعدادات لاستضافة أولمبياد 2032

«المصريين أهُمّه»

شهادة ثقة: 220 مصرياً يستحوذون على 298 منصباً باتحادات دولية وقارية وعربية

أرقام قياسية: 17 لاعباً ومنتخباً تصدروا التصنيفات الدولية بمختلف البطولات فى 2022

أرض البطولات: استضافة 289 بطولة دولية فى 4 سنوات و16.8 مليار جنيه تكلفة مشروعات رياضية كبرى منذ عام 2014

«الأهلى ومصر» يعلنان تحقيق الحصيلة المستهدفة من طرح شهادتى الـ22.5% و25% ووقفهما خلال أيام

«السيسى» يوجِّه بإنشاء مساجد جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومنارة لنشر صحيح الدين

الرئيس يطلب سرعة الانتهاء من قانون الرعاية البديلة لتوفير الحماية للفئات الأَوْلى بالرعاية

وزير البترول: مشروعات لتأمين احتياجات السوق المحلية

«الملا»: رصدنا موازنات طموحة لتحديث الكيانات البترولية

«الصحة»: فحص 4 ملايين و263 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لما يقارب 22%

صفقات «القطبين»

الزمالك ينافس فريقاً أوروبياً على ضم أحمد القندوسى

رتوش أخيرة تنهى الصفقة الرابعة للأهلى و«كولر» يطلب تقريراً عن المصابين

سموحة على صفيح ساخن رغم الفوز على سيراميكا كليوباترا

الصفحة الثانية

«التخطيط»: 7.9 مليار جنيه استثمارات لـ«البحر الأحمر»

«السعيد»: 2.2 مليار جنيه الاستثمارات المستهدفة بالكهرباء و945 مليون جنيه للتنمية المحلية

وزير الداخلية وأعضاء «الأعلى للشرطة» يهنئون الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

«توفيق»: جاهزون للنهوض برسالة الأمن النبيلة والحفاظ على مسيرة العمل الوطنى

الحماية المجتمعية

مشروعات تنموية لـ«الأكثر احتياجاً»

إلحاق المستفيدين من تكافل وكرامة بسوق العمل من خلال تملكهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

برامج الحماية الاجتماعية

قوافل ودورات تدريبية

تنمية وادي حوضين بالشلاتين

حصل على الدكتوراه.. وأبحاثه تُنشر بمجلة «نيتشر»

رحلة «أحمد».. من «سفاجا» للجامعة البريطانية: حقق حلمه

بنت المنصورة بدأت مبادرتها بعلبة «رز بلبن»

«سماء».. تفتح أبواب الخير بـ«شتاء دافئ».. وجبات مجانية للمحتاجين

الصفحة الثالثة

تفوق مصرى فى حصد بطولات عالمية ومناصب مؤثرة فى الاتحادات الرياضية.. واستعدادات لاستضافة أولمبياد 2032

«المصريين أهُمّه»

الشباب والرياضة

8 سنوات من الإنجازات

بطولات على أرض مصر

مشروعات تم تنفيذها وتطويرها

مصر أرض البطولات.. تفوق رياضى وتنشيط للسياحة وترويج لمشروعات التنمية

«صبحى»: 289 بطولة دولية وقارية وعربية استضافتها مصر منذ 2018.. وبعضها كان تحدياً فى ظل أزمة كورونا

الصفحة الرابعة

«الشباب»: استدامة إنجازات «الألعاب الفردية» تسهم فى تعزيز استراتيجية «بناء الإنسان»

يارب كتر بطولاتنا

استراتيجية الوزارة: الحرص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة وبناء إنسان عصرى يحقق طموحاته بأسلوب جديد

أرقام قياسية لـ17 لاعباً ولاعبة ومنتخباً فى مقدمة التصنيفات الدولية

منتخبا مصر للناشئين لسلاحى السيف وسيف المبارزة

منتخب الكاراتيه

«العريان»: حصولنا لأول مرة على جائزة «الأفضل فى العالم» بسبب نجاح مصر فى تنظيم البطولات الضخمة فى 2022

أمين اللجنة الأولمبية: جاهزون بخطة استعداد المنتخبات لأولمبياد باريس 2024.. ولدينا 11 متنافساً فى «الخماسى» مؤهلون لحصد بطولات جديدة

الصفحة الخامسة

استحواذ مصرى على المناصب فى اتحادات رياضية «دولية وقارية وعربية».. شهادة ثقة جديدة فى «الكوادر الوطنية»

«الرياضة»: استحواذنا على «المناصب» يعكس تفوقنا فى تنظيم البطولات والبنية الرياضية رغم التحديات

مصريون يتصدرون إدارة الاتحادات الرياضية

220 شخصية مصرية استحوذت على 298 منصبا في الاتحادات الدولية والقارية والعربية من 50 اتحادا رياضيا مصريا واللجنتين الأولمبية والبارالمبية

«حسنى»: نجحنا فى تنظيم أكبر 5 بطولات عالمية لمسابقات الرماية فى 2022

رئيس اتحاد الرماية: طفرة الإنشاءات الرياضية تقرِّبنا من تنظيم أولمبياد 2032 .. والمدينة الأولمبية أكبر الإنجازات

دعم الرئيس السيسى للرياضيين المصريين وراء تأهل عزمى محيلبة لأولمبياد باريس 2024 وحجز أول مقعد بها

الصفحة السادسة

خبراء: الفترة الحالية تشهد استقراراً فى صناعة الدواجن نتيجة الإفراجات الجمركية

«أيوب»: شركات البياض والجدود أكثر القطاعات تعرضاً للخسائر.. و«صلاح الدين»: 20% الطاقة الإنتاجية لصناعة الدواجن

أ. د. أسامة زعتر: فوضى صناعة الدواجن العشوائية فى مصر

خبير زراعى: 8 ملايين طن إنتاج مصر من الطماطم

«بحوث الصحراء» يدعم المناطق الحدودية والأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بمشروعات إنتاجية

أ. د. أحمد جلال: اللحوم المستزرعة بالخلايا Cell Culture Meat

الصفحة السابعة

«الأهلى ومصر» ينجحان فى تحقيق المستهدف من شهادتى الـ22.5% و25%

«القاهرة» يطرح شهادة جديدة ذات عائد 25٪.. ومبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 11% تدخل حيز التنفيذ رسمياً فى البنوك.. و«الدماطى»: المبادرة تدعم قطاعى الزراعة والصناعة

723.5 مليون جنيه تمويلاً من «الأهلى» لـ«ماجيك لاند»

«عكاشة»: لدعم السياحة فى مصر.. و«أبوالفتوح»: ينمى تدفقات العملة الأجنبية

بنك مصر يوقع بروتوكولاً لتوفيق خدمات الموبايل مع «ذوى الهمم»

تتيح استخدام تقنيات الهواتف الذكية لدعم ذوى الإعاقة وضعاف البصر

«التجارى الدولى» يمول «مستشفى الأطفال» بالمدينة الطبية بـ 100 مليون جنيه

«عز العرب»: 530 ألف عائلة تلقت الخدمات المجانية

«رادكس» تتعاقد مع بيوت الخبرة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

مجموعة DIG تتعاقد مع «هيلثى كير» كمشغل طبى لـ «Track 12»

الصفحة الثامنة

مواصلة الصحوة

لا وقت للراحة

استعدادات الزمالك تتواصل لمواجهة غزل المحلة والأبيض ينافس فريقا أوروبيا على ضم أحمد القندوسي

البروفة الأخيرة

رتوش أخيرة تنهى الصفقة الرابعة للأهلي.. وكولر يطلب تقرير المصابين

حان الموعد يا «دون»

رونالدو في مباراته الأولى مع النصر السعودي وجارسيا في ورطة

صراع ثنائي

سموحة على صفيح ساخن.. والعشري ينتظر المصير النهائي