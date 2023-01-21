عضو مجلس نقابة الصحفيين يشيد بمبادرة «الوطن» عن نبذ التعصب: جريدة عريقة

أشاد الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة التدريب والتطوير وعضو مجلس نقابة الصحفيين، بملف جريدة الوطن في عددها الصادر اليوم، والذي يحارب التعصب معنونًا «لا للتعصب».

وكتب الرمحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي «لا للتعصب.. ملف رائع ومبادرة رائعة من جريدة الوطن العريقة».

وأطلقت صحيفة «الوطن» في عددها اليوم مبادرة لنبذ التعصب الرياضي تحت شعار «لا للتعصب»، وحمل عدة موضوعات منها «شعب واحد وجمهور واحد ضد مرض (الحب الأعمي) في الملاعب المصرية».

وأيضًا: «لا للتعصب.. أطلقها الرئيس السيسي ضد الشائعات والتعصب وحان وقت تفعيلها: «تصدوا معنا».

وينقل الملف تصريحات الرئيس لمواجهة التعصب: «بحب الأهلي والزمالك.. وأقول للجميع: لو أنا منتبه كأب جيداً لهذا التعصب فلن ينتقل للأجيال الجديدة».