ألبوم «معايا هتبدع» لرامي صبري الأكثر رواجا في العالم العربي خلال الأسبوع

احتفل الفنان رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر ألبومه الجديد «معايا هتبدع»، قائمة الألبومات الأكثر رواجا.

ونشر رامي صبري قائمة الألبومات الأكثر رواجا، وعلق عليها: «ألبوم معايا هتبدع يتصدر قائمه الألبومات الأكثر رواجا في العالم العربي لهذا الأسبوع».

ألبوم «معايا هتبدع»

وطرح الفنان رامي صبري اغاني ألبومه الجديد معايا هتبدع من20سبتمبر الماضي، وقد حققت معظم أغاني الألبوم نجاحا كبيرا وإشادات الجمهور.

وروج صبري للألبوم قبل طرحه بأيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع 20 ديسمبر 2022، ويضم الألبوم 8 أغنيات يتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية، الألبوم يضم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين جدا وتعبوا معايا جدا عشان نعمل حاجة قوية ومختلفة في الألبوم 3 أغاني من ألحاني».