السيطرة على حريق في منزل بمنطقة بحري بالإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع، منذ قليل في منطقة بحري بالإسكندرية في الدور الأخير من منزل قديم ولم يسفر عن أية إصابات، واقتصر الأمر على خسائر مادية.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

البداية تلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد بوجود حريق غرب الإسكندرية، في عقار بشارع إسماعيل صبري في منطقة بحري وتم الدفع بسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة.

حرائق في منطقة بحري غرب الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما شهدت منطقة بحري غرب الإسكندرية عددا من حالات الحرائق السكنية خلال الآونة الأخيرة والتي جاءت نتيجة ماس كهربائي، ما تبعه توجيه الحماية المدنية عدد من النصائح:

- عدم تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي.

- عدم تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

- غلق الدفاية أثناء النوم.

- فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها.

- وضع مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.