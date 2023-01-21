«التعليم»: بدء امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل.. والدور الثاني 19 أغسطس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثاني، موضحة أن الدور الأول يبدأ 10 يونيو المقبل على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 19 أغسطس 2023.

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023، كالتالي:

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الجاري، والمنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية، ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2022 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظيمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012.2013؛ بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، إضافة إلى الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد الدراسية دون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.

إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة

- في حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة بعد ثبوت العذر القهري لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.