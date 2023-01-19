«التعليم» تحسم موقف طلاب المنازل بشأن تسجيل استمارة الثانوية العامة

حسم مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، مصير طلاب المنازل في الثانوية العامة، فيما يخص تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023، في ظل وجود شكاوى من بعض الطلاب تتعلق برفض المدارس تسجيلهم على أي مدرسة، بدعوى أنه لا يوجد إلزام على المدرسة بقبول طالب المنازل.

تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر المسئول في الوزرة لـ «الوطن»، إن طالب المنازل يحق له التقدم باستمارة امتحانات الثانوية العامة سواء كان مسجلا على مدرسة ثانوية عامة أم لا، مشيرا إلى أن استمارة امتحانات الثانوية العامة لا تستلزم من طالب المنازل أن يكون على قوة مدرسة حيث لا يطلب منه اسم المدرسة من الأساس، وبإمكان الطالب أن يذهب للإدارة التعليمية للحصول على بيان نجاح عن الصفين الأول والثاني الثانوي وبعدها يقوم بتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة على نظام المنازل.

بعض المدارس ترفض تسجيل استمارة الثانوية العامة

وكان بعض أولياء الأمور، طرحوا مشكلة رفض بعض المدارس تسجيل الطلاب المنازل، وذلك عبر جروب «حوار مجتمعي تربوي»، يضم العديد من أولياء الأمور ومسئولين في الوزارة، وهو ما طرحته «الوطن»، على مسئول بالوزارة، مشيرا إلى أن طالب المنازل يدرس بعيدا عن المدرسة، وسواء تم تسجيله على قوة مدرسة أم لا، فيحق له التسجيل في الاستمارة من خلال الكنترول التابع له، المهم أن يكون معه بيان نجاح عن الصفين الأول والثاني الثانوي، وهذا يحصل عليه من الإدارة التعليمية بقسم شؤون الطلاب.