متحدث «التعليم»: الامتحانات مستمرة في إجازة عيد الشرطة

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الأخبار المنتشرة حول مزاعم تداول امتحانات المرحلة الإعدادية، مؤكدا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة ومستمرة؛ لأن ذلك اليوم سيصادف آخر أيام الامتحانات.

تعليق على تداول الامتحانات

وأكد زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد تداول لامتحان، موضحا أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة وبعضها لامتحانات قديمة يُعاد نشرها، أو أنه يتم نشرها بعد نصف الوقت المخصص للامتحان.

تحرير محضر لأي طالب يحاول الغش إلكترونيا

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الإلكتروني وتم التعامل معها، موضحا أنه يتم تحرير محضر لأي طالب يحاول الغش إلكترونيا.

تصحيح عينة عشوائية

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم «الوزير يتابع يوميا سير الامتحانات ويتم رصد أي شكوى يتم الإبلاغ عنها»، موضحا أنه يتم تصحيح عينة عشوائية من أي مادة يتم رصد شكوى حولها، والتعامل بناء على نتيجة التصحيح.