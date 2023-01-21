«التعليم»: بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس 12 فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2022/2023، مشيرة إلى أنه تم إتاحة التسجيل للطلاب على الموقع الإلكتروني للوزارة 15 يناير الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على الموقع الالكتروني للوزارة، الخميس 23 فبراير 2023.

تسليم استمارة الثانوية العامة 2023 بالمدارس

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يبدأون تسليم الاستمارة الإلكترونية للمدارس 12 فبراير المقبل، وآخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس 2 مارس.

آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة للمنازل

كما حددت وزارة التربية والتعليم، آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس 6 أبريل، مؤكدة أنه لن يتم قبول استمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

وأكدت وزارة التعليم، أنه بناء على القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022، يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.