«الغرف التجارية»: إدراج روسيا الجنيه بقائمة العملات الأجنبية يقلل الاعتماد على الدولار

علق عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات باتحاد الغرف التجارية، على قرار روسيا بإدراج الجنيه المصري في قائمة العملات الأجنبية، لافتا إلى أن الغرف التجارية طالبت بالقرار منذ عام مضى مع نقله للجانب الروسي من خلال الحكومة.

وقال السمدوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «هذا القرار ينعكس إيجابيا على التبادل التجاري بين مصر وروسيا».

المعاملات التجارية بين البلدين

وأضاف السمدوني: «طالبنا بهذا الأمر منذ سنة من أجل الاعتماد على الجنيه المصري والروبل في المعاملات التجارية بين البلدين، وحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لـ 2.14 مليار دولار».

وتابع السمدوني: «قيمة الصادرات المصرية لروسيا في 2022 وصلت لـ 418 مليون دولار، وقرار إدراج الجنيه المصري في قائمة العملات الأجنبية بروسيا ينعكس إيجابيا في تقليل الاعتماد على الدولار».

الاستيراد من روسيا

وتابع عمور السمدوني: «هذا القرار يسهل عملية الاستيراد من روسيا، ويقلل الطلب على الدولار في الاعتمادات المستندية التي يتم استخدامها لاستيراد المنتجات من روسيا».