مسلسل «جروب الماميز» لـ خالد سليم يحقق تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا

حققت الحلقة الأولى من مسلسل «جروب الماميز» تفاعلا كبيرا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى عرضت عبر قناة on اليوم.

مسلسل «جروب الماميز» من بطولة نخبة من الفنانين

مسلسل «جروب الماميز» من بطولة نخبة من الفنانين منهم خالد سليم وإسلام جمال ودينا فؤاد وفراس سعيد وانتصار وحازم سمير وهبة عبد الغني وحجاج عبد العظيم ونورهان ، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج أحمد صالح.

مسلسل «جروب الماميز» يعد العمل الفني الثاني، الذى يجمع خالد سليم ودينا فؤاد في الدراما بعدما قدما سويا مسلسل «جمال الحريم» في عام 2020.

الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل عودة البارون

الفنان خالد سليم، كان قد انتهى من تصوير دوره فى مسلسل عودة البارون الذي يشارك فى بطولته رفقة كل من الفنان حسين فهمي والفنانة ميس حمدان، ويظهر خالد سليم في العمل هو نجل الفنان الكبير حسين فهمي.

كما يواصل الفنان خالد سليم تصوير مشاهده في مسلسل السجل الأسود الذى يجمعه بالفنانة مي سليم، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان.