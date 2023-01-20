انطلاق عرض مسلسل حكايات جروب الماميز غدا على قناة ON

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع برومو مسلسل حكايات جروب الماميز الذي تم طرحه منذ عدة أيام عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شاشة قناة on.

منذ تم الكشف عن برومو مسلسل حكايات جروب الماميز وبدأ الجمهور يتساءل عن الموعد المحدد لبدء انطلاق عرض المسلسل عبر شاشة قناة on.

موعد عرض مسلسل حكايات جروب الماميز

أعلنت قناة on أن مسلسل حكايات جروب الماميز سيتم عرضه بداية من الساعة الثامنة مساء يوم غد السبت الموافق 21 يناير 2023، ويتم عرض الحلقات على مدار خمسة أيام في الأسبوع حتى يوم الأربعاء.

مسلسل حكايات جروب الماميز يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم خالد سليم ودينا فؤاد وإسلام جمال وفراس سعيد وحازم سمير وانتصار وهبة عبد الغني ونورهان وحجاج عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد صالح.

أحداث الأمهات في مسلسل حكايات جروب الماميز

ويحكي مسلسل حكايات جروب الماميز عن الأحداث التي تعيشها الأمهات يوميا في الجروبات الخاصة بمدارس أبنائهم.

ويسجل مسلسل حكايات الماميز التعاون الثاني بين الفنانين خالد سليم ودينا فؤاد في الدراما بعدما قدما سويا مسلسل «جمال الحريم» في عام 2020 من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.