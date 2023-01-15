الأغنية الدعائية لفيلم «جروب الماميز» بصوت روبي (فيديو)

طرحت الفنانة روبي، البرومو الأول للأغنية الدعائية لفيلمها الجديد «جروب الماميز»، المُقرر طرحه في السينمات اعتبارًا من يوم 1 فبراير المُقبل، إذ تحمل الأغنية اسم «حياتي»، بينما ستُطرح كاملة يوم الأربعاء المُقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل أغنية روبي الجديدة

أغنية حياتي، لـ روبي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، إنتاج الأغنية لـ إسلام صيام، أم الفيلم للمنتج محمد رشيدي.

أبطال وأحداث فيلم «جروب الماميز»

«جروب الماميز» من بطولة روبي ويسرا اللوزي ودارين حداد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحازم إيهاب وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإنتاج محمد رشيدي «رشيدي برودكشن»، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول جروبات الماميز عبر واتس اب، خلال فترة الدراسة، وما يحدث مع الأبناء وأولياء الأمور والمدرسين في شكل كوميدي.