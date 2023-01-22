 مؤسس شركة «تايليستك» لـ«شارك تانك»: نصنع بلاط الإنترلوك من تدوير البلاستيك

قال محمد أبوكليلة، مؤسس شركة «تايليستك»، إن العالم يشهد حالة من الحرب ضد البلاستيك في ظل انتشار مخلفات البلاستيك، متابعا «من هنا جاءت الفكرة وبدأنا في إعادة تدوير البلاستيك منذ عام 2020 بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات البلاستيكية من خلال حلول للمنتجات أحادية الاستخدام التي لا تتعرض لإعادة التدوير إلى أن وصلنا منتج الإنترلوك المستخدم في إنشاء أرصفة الطريق».

زيادة حجم العمران

وأوضح أبوكليلة، خلال مشاركته في برنامج «شارك تانك مصر» المذاع على فضائية «CBC»، أن شركته تستهدف سوقا كبيرة في ظل زيادة حجم العمران في مصر والتطور في البنية التحتية، لافتا إلى أن العملاء المحتملين للشركة هم المقاولين وشركات الاستثمار العقاري، خاصة وأن المنتج يتفوق على المنافسين بمعدل هلك أقل وعمر افتراضي أطول وكونه منتجا صديقا للبيئة.

الاستفادة من المخلفات

وأشار مؤسس شركة «تايليستك» إلى أن شركته تعرض حصة مقدارها 10% مقابل 600 ألف جنيه تمويل ، وخلال العامين الماضيين عملت الشركة على تعظيم الاستفادة من المخلفات وعدم حرقها، بهدف الوصول إلى هدف الاستفادة من المخلفات والوصول لمرحلة صفر مخلفات.

وعرض رجل الأعمال محمد منصور، مبلغ 300 ألف مقابل 10% حصة من الشركة و300 ألف جنيه أخرى قرض بدون فوائد.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.