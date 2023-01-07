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«شارك تانك مصر» يبرز قصة نجاح سيدة الأعمال هيلدا لوقا

كتب:

شريف سليمان
10:50 م | السبت 07 يناير 2023
هيلدا لوقا 

هيلدا لوقا 

عرض برنامج شارك تانك مصر، المذاع على فضائية CBC، قصة نجاح سيدة الأعمال هيلدا لوقا، التي أسست شركة كيراتس ميتشا، وهي أهم منصة للتجارة الإلكترونية للأزياء والملابس المصرية، حيث تحلم بنقل الأزياء المصرية للعالم. 

بدأت هيلدا لوقا في عالم اليبزنس، وعمرها 18 عاما فقط، كما عملت فى مجالات مختلفة مثل المبيعات والتسويق والعلاقات العامة، ومن 2018 دخلت مجال ريادة الأعمال، وفى عام 2021 اختيرت ضمن أكثر 50 امرأة تأثيرا فى مصر.

يذكر أن قناة cbc، أذاعت اليوم، في تمام الساعة 9 مساء، برنامج شارك تانك مصر.

يشارك فى برنامج شارك تانك مصر عدد من المخترعين والمبدعين والباحثين حيث يعتبر البرنامج فرصة كبيرة لبدء مشروعهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، واختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، وتمويلها عبر مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

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