التعليم تحدد حالات الإعفاء من امتحانات اللغات في الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات الإعفاء من اللغات الأجنبية والعربية والدينية والوطنية بامتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، حالات الإعفاء من اللغات الأجنبية بامتحانات الثانوية العامة، وهي كالتالي:

أولا: الطلاب المصريون

- الطلاب المصريون الذين كانوا يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية يجوز إعفاؤهم من الامتحان فيها وذلك على النحو التالي:

- أن يكون الطالب اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثاني الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوي، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية يرسل إلى المديرية (شؤون الطلبة والامتحانات) لبحث مدى أحقية الطالب في الإعفاء من الامتحان فيها، ويرفق طلب الإعفاء باستمارة التقدم للامتحان وعند نجاح الطالب يمنح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ويكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية «معفي»، ويخفض تبعا لذلك المجموع الكلي للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

ثانيا: الطلاب الوافدون

وأوضحت الوزارة أن للطلاب الوافدين الحق في الاعفاء من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحان الصف الثالث الثانوي إذا كان الطالب التحق بالصف الثاني الثانوي مباشرة ولم يدرس اللغة الثانية في الصف الأول الثانوي ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الإعفاء.

وشددت على أنه يجوز للطالب دراسة إحدى اللغات الأجنبية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية) كلغة أجنبية ثانية.

حالات الإعفاء من الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية

وبالنسبة لحالات الإعفاء من الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، أوضحت الوزارة أن الطلاب المصريين العائدين من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية، والذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر يتم إعفاؤهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد، يجوز إعفاءهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد وفى هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولى الأمر وإقرار كتابي منه ، وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.