«التعليم» توضح خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل، مشددة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان، وعدم السماح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد، إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، وهي كالتالي:

- تقوم الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/1/10 بإتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني.

- يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية يوم الأحد الموافق 2023/۱/15 وحفظ البيانات وطباعتها بكل مشتملاتها.

- آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 23 فبراير.

- يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 12 فبراير.

- آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2 مارس.

المواد التي يؤدي طلاب الثانوية العامة بها الامتحان

- يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدى الطالب امتحانه فيها وهي كالآتي:

- أولاً: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية الاقتصاد والإحصاء.

- طلاب الشعبة العلمية ( العلوم ): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

- بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( الرياضيات ): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.