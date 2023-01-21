سقوط أجزاء من عقارين بحي الجمرك في الإسكندرية دون إصابات 

شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقارين 4 بن الحداد وذلك دون حدوث إصابات، حيث صدر للحي قرار ترميم من سنة 2014 بالإضافة الى رخصة هدم.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، اليوم السبت، بلاغات تفيد بسقوط أجزاء من العقارين 4 بن الحداد متفرع من التوسيلي، و31 حارة رضوان، حيث توجهت على الفور المهندسة وفاء زايد، سكرتير عام الحي، والإدارات المعنية للأماكن المذكورة وذلك وفقا لبيان حي الجمرك.

سقوط أجزاء من عقارين بالإسكندرية

وتبين بالمعاينة أن العقار الأول 4 بن الحداد عبارة عن دور أرضي و3 أدوار علوية، والدور الثالث خالٍ من السكان، وتبين سقوط جزء من سور السطح وجزء من سقف حجرتين بالدور الثالث بدون إصابات، وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 1 لسنة 2014.

إزالة واجهة عقار بعد سقوط أجزاء منه بالإسكندرية

فيما تبين أن العقار الثاني 31 حارة رضوان الجمرك خالٍ من السكان والعقار صادر له قرار هدم رقم 4 لسنة 2017، ورخصة هدم، وتم إزالة واجهة العقار والتي تمثل خطورة على المارة.