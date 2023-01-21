محاضرة بمعهد المشورة الأرثوذكسية: يجب تأهيل الأطفال لقدوم المولود الجديد

استضاف برنامج «صباح النور» المعروض على قناة ctv القبطية وتقديم الإعلاميين إسحق يونان وهبة كميل، توتو إبراهيم، المحاضرة بمعهد المشورة الأرثوذكسية للتحدث عن كيفية التعامل مع الخلافات المستمرة بين الأبناء.

وأوضحت خلال البرنامج المذاع عبر قناة سي تي في، أنه يجب تأهيل الطفل لقدوم الآخر قبل ولادته، بأن نتحدث حسب عمر الطفل، بعد الولادة، يجب أن نجعل الطفل يشعر بالمسؤولية تجاه المولود الجديد.

ترك الأطفال لحل مشكلاتهم

وقالت توتو إبراهيم، بعد أن يكبر الأطفال، المشاحنات والخلافات بينهم تستمر، فإذا كان الأبناء في حالة مشاحنات مستمرة، يجب على الأم عدم التدخل وترك الأطفال لحل مشاكلهم بأنفسهم بشرط أن يكون تحت إرشادها، مضيفة أن أحد الوالدين يجب أن يتدخلا بمجرد أن تصل الخلافات للضرر.

وضع قواعد للخلافات

وأضافت أن الأم يجب أن تضع قواعد للخلافات بمشاركة الأبناء التي تتضمن عرض الخصوصيات مثل هذه الكتب الخاصة بالأخت أو الأخ، كما يجب التعبير عن مشاعر دون صوت مرتفع أو تعامل عنيف.