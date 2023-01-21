باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية: الأبناء يفقدون الشهية خلال الامتحانات بسبب التوتر

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، إن الأمهات تشعرن بحالة من القلق هذه الأيام بسبب الامتحانات، مع حاجتهن لتوفير أطعمة صحية لأبنائهن، والأولاد يفقدون الشهية خلال فترة الامتحانات بسبب القلق والتوتر والبعض منهم يذهب للامتحان دون تناول الإفطار.

الجلوكوز الموجود في الوجبات

وأوضحت «عزالدين» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة DMC، أن المخ يجب أن يحصل على الغذاء الكافي له من خلال الجلوكوز الموجود في الوجبات، لافتة إلى أن تناول ساندوتش من الجبن القريش أو ثمرة موز أو كوب لبن بالعسل أو بليلة باللبن له دور كبير في تغذية المخ صباحا.

العسل والسمسم والحلبة والمكسرات

وأشارت الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية إلى أن «المفتقة» من الوجبات الغذائية المتكاملة لأنها تتضمن العسل والسمسم والحلبة والمكسرات وهي من الأكلات التي غابت عن المائدة المصرية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.