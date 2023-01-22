إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. انقلاب دراجة نارية ومشاجرة

أُصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول مصابين فى عدة حوادث متفرقة، في نطاق مركز كفر الشيخ.

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من «م.ر.ل»، 29 سنة، من قرية الشهيدي، مصاب بجرح نافذ بالبطن، و«س.س.ص»، 35 سنة، من قرية أريمون، صدمها جرار زراعي، وتحولت لإجراء عملية جراحية.

كما أًصيب، «ش.م.أ»، 35 سنة، باشتباه كسور، و«و.ف.هـ»، 40 سنة، من قرية قراجة، و«إ.ف.أ»، من قرية قراجة، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب دراجة نارية، فيما أصيبت، «ن.ف.ع»، 40 سنة، بجروح فى مشاجرة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.