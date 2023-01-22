التفاصيل الكاملة لمصرع طفلين شقيقين بسم فئران في البدرشين

لقيت طفلة وشقيقها مصرعهما إثر تناولها قطعة حلوى بها سم فئران في منزلهما، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى البدرشين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة بالواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود حالة تسمم طفل وطفلة بقرية دهشور دائرة القسم، على الفور أمر اللواء أحمد خلف المقدم محمد طبلية رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتواجه إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تم التقابل مع سعيد عبد المنعم والد «شهد 4 سنوات وأدهم سنتان» حيث قرر أن والدتهما حال انشغالها بأعمال المنزل فوجئت بتناول أطفالها قطعة عجينة مخصصة لقتل الفئران، مما أدى إلى وفاتهما في الحال.

نقل الجثامين إلى مستشفى البدرشين

تم نقل الجثامين إلى مستشفى البدرشين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.