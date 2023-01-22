«التعليم» لـ يوسف الحسيني: نواجه حالات الغش الإلكتروني بكل حزم

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لا يوجد حقيقة حول تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن كل ما جرى تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

زلطة: الشائعات تضرب الامتحانات

وأضاف «زلطة» خلال مداخلة هاتفية له على فضائية القناة الأولي المصرية، ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني أن انتشار مثل تلك الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» قد يتسبب في حالة من الارتباك بين أولياء الأمور.

واستطرد: «ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، هي امتحانات مفبركة أو تخص أعوام سابقة، وتم رصد بعض حالات الغش الإلكتروني وتم التعامل معها بشكل فوري، حيث يتم تحرير محضر للطالب القائم بمحاولة الغش الإلكتروني».

وزير التعليم يطمئن على الامتحانات في المحافظات

وتابع: «وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات في مختلف المحافظات، وبيتم رصد أي شكوى من أي امتحان، وبيتم تصحيح عينة عشوائية من أي امتحان نرصد شكوى منه، الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة الخميس المقبل، والامتحانات مستمرة في هذا اليوم لأنه آخر يوم امتحانات».