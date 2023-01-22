كوريا الجنوبية تسجل 16 ألفا و624 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 16 ألفا و624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 70 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتا باللغة الإنجليزية.

كورونا في كوريا الجنوبية

وأوضحت «وكالة مكافحة الأمراض»الكورية الجنوبية، إن إصابات فيروس كورونا الجديدة أقل رقم ليوم الأحد منذ 15 أسبوعًا «17 ألف و 646 حالة إصابة في 9 أكتوبر الماضي»، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 29 مليون و999 ألف و529 حالة.

24 حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية سجلت 24 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 33 ألف و209 حالة وفاة.

وأمس السبت، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»في كوريا الجنوبية، 27 ألف و654 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 85 وافدة من الخارج و 51 حالة وفاة.