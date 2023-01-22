طقس دافئ بجنوب سيناء اليوم.. والعظمى تصل لـ25 درجة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الأحوال الجوية بالمحافظة مستقرة والطقس بصفة عامة دافئ نهارا وبارد ليلا، مشيراً إلى أن درجات الحرارة في النهار بالمدن تتراوح بين 20 إلى 25 درجة.

طقس معتدل اليوم

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة تتعرض إلى رياح شمالية وشمالية غربية خفيفة لم تؤثر على الرحلات السياحية البحرية في خليجي السويس والعقبة، منوها أن الطقس المعتدل يجذب السياح لقضاء عطلات نصف العام للاستمتاع بالطبيعة والشمس.

اختفاء الثلوج

وأكد محافظ جنوب سيناء أن التحسن في الأحوال الجوية أدى إلى اختفاء الثلوج من فوق قمم جبال سانت كاترين، موضحا أن درجات الحرارة في سانت كاترين ارتفعت منذ الجمعة الماضي، حيث سجلت صباح اليوم الأحد 4 درجات مئوية، أما جبل سانت كاترين فقد سجل 4 درجات تحت الصفر، وجبل أم شومر سجل 3 درجات تحت الصفر.

وتابع أن الرحلات الجبلية السياحية إلى جبل موسى مستمرة، ويتوقع أن تزيد عقب بدء إجازة نصف العام نهاية الأسبوع الجاري، وسجلت قمة جبل موسى 2 درجة تحت الصفر، أما جبل عباس فقد سجل 3 تحت الصفر.

طقس رأس سدر

فيما قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تشهد حالة من الطقس المعتدل في فترات النهار، والرياح خفيفة شمالية وشمالية غربية تساعد في رياضة ركوب الأمواج، موضحاً أن هناك غيوم خفيفة تختفي مع شروق الشمس.

وبلغت سرعة الرياح بالمدينة 13 كيلو مترا في الساعة، والرطوبة مرتفعة ووصلت 83%، بينما سجلت مدينة دهب أعلى درجة حرارة في جنوب سيناء 17 درجة حرارة، ويليها شرم الشيخ 17 درجة، ونويبع 14 درجة، وطابا 13 درجة، والطور 12 درجة.