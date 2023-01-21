طقس مشمس في جنوب سيناء اليوم.. ودهب تسجل 17 درجة مئوية

تشهد مدن ومراكز محافظة جنوب سيناء تحسنا ملحوظا في حالة الطقس اليوم، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، موضحة أنه يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشديد البرودة في آخر الليل والفجر، مع اختفاء الغيوم.

طقس جنوب سيناء اليوم

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدن خليج العقبة سجلت درجات حرارة أعلى من مدن خليج السويس، وسجلت مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، وبلغت 17 درجة مئوية.

طقس مدينة دهب

وأكد محافظ جنوب سيناء أن طقس مدينة دهب يشهد سطوع الشمس صباحا، واعتدال درجات الحرارة طوال اليوم، حيث سجلت فجر اليوم السبت 17 درجة مئوية وتصل إلى 24 درجة بالنهار، والرطوبة 33%، وسرعة الرياح 13 كيلو مترا في الساعة.

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ هي ثاني مدينة من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وسجلت فجر اليوم 16 درجة، والرياح شمالية وشمالية غربية، وتصل الحرارة في النهار إلى 23 درجة، وتنخفض ليلا، مدينة طور سيناء 11 درجة، ونويبع 14 درجة، وطابا 13 درجة، ورأس سدر 12 درجة.

سانت كاترين تستقبل السائحين

وأكد «فودة» أن مدينة سانت كاترين استقبلت عددا كبيرا من السياح من مختلف دول العالم، بالتزامن مع تحسن الأحوال الجوية بالمدينة عن الأسبوع الماضي، موضحا أن المدينة سجلت فجر اليوم درجتين مئويتين، وجبل سانت كاترين سجل 4 درجات تحت الصفر، وجبل موسى سجل 2 تحت الصفر.