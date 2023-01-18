انخفاض الحرارة في جنوب سيناء.. وشرم الشيخ تسجل 18 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء حالة من الطقس البارد في الليل منذ بداية شهر يناير الجاري، وتسجل معظم مدن جنوب سيناء درجات حرارة تتراوح بين 10 إلى 16 في الليل عدا مدينة سانت كاترين التي تسجل درجات أقل من الصفر معظم الوقت.

فودة: مدن المحافظة بداية من طابا وحتى رأس سدر تسجل درجات حرارة معتدلة

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدن المحافظة بداية من طابا وحتى رأس سدر تسجل درجات حرارة معتدلة في النهار باردة في الليل وتزيد البرودة مع اقتراب الفجر، موضحا أن مدينة شرم الشيخ تسجل أعلى درجة حرارة لأنها مشتى مصر الأول، أما سانت كاترين فهي تسجل درجات حرارة تحت الصفر.

وقال محافظ جنوب سيناء إن مدينة شرم الشيخ معروف عنها إنها مشتى لأن الحرارة معتدلة طوال النهار لذا فهي عامل جذب سياحي للأجانب من الدول التي تعاني من شدة البرودة حيث تسطع الشمس يوميا على المدينة.

وأوضح أن شرم الشيخ سجلت فجر اليوم الأربعاء أعلى درجة حرارة على مستوى المدن وبلغت درجة حرارتها 18 درجة، مدينة دهب سجلت 14 درجة مئوية، مدينة طور سيناء العاصمة سجلت 9 درجات، مدينتي طابا نويبع 13 درجة، أما رأس سدر فقد سجلت 11 درجة، والرياح خفيفة وفرصة سقوط الأمطار غير مهيأة.

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة ما زالت تسجل أقل درجة حرارة في مصر وجنوب سيناء حيث سجلت فجر اليوم درجة حرارة 1 تحت الصفر، قمة جبل سانت كاترين سجلت 8 تحت الصفر.

جبل موسى سجل 4 درجات تحت الصفر

وأضاف أن جبل عباس باشا سجل 6 تحت الصفر، جبل موسى سجل 4 درجات تحت الصفر، مشيراً إلى أن المدينة استقبلت منذ أول الأسبوع قرابة 2000 سائح من مختلف الجنسيات.