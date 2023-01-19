تحسن الأحوال الجوية في جنوب سيناء.. وقمة سانت كاترين تحت الصفر

تشهد محافظة جنوب سيناء حالة من التحسن في الأحوال الجوية بدأت أمس وتستمر حتى السبت المقبل وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إن المحافظة شهدت تحسنا في حالة الطقس مشيرًا إلى أن قمة جبل سانت كاترين تستمر في تسجيل درجات حرارة تحت الصفر.

أضاف المحافظ أن الشمس مشرقة في كل المدن والجو دافئ مناشدا الأسر المصرية بقضاء عطلة إجازة نصف العام في أحد منتجعات جنوب سيناء.

سانت كاترين تحت الصفر

أكد محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ لا تزال تسجل درجات حرارة أقل من الصفر منذ 19 يوما، فسجلت قمم الجبال أقل درجة حرارة في مصر وتتواجد طبقات ثلجية خفيفة فوق قمم الجبال، مشيرا إلى أن الأوضاع مستقرة بالمدينة وتتوافر بها مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين.

وسجلت مدينة سانت كاترين 2 درجة، أما قمة سانت كاترين فقد سجلت أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية وبلغت درجة الحرارة 7 تحت الصفر، وجبل أم شومر 6 تحت الصفر، جبل عباس وجبل موسى سجلا 5 درجات تحت الصفر.

شرم الشيخ 18 درجة

مدينة شرم الشيخ هي من أفصل المدن على مستوى الجمهورية بالنسبة لحالة الطقس، فبلغت درجة الحرارة 18 درجة، أما مدينة دهب فقد سجلت 15 درجة ومدن الطور ورأس سدر ونويبع وطابا 11 درجة مئوية.