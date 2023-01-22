العثور عل رضيع ملقى في الطريق بسوهاج

شهد قسم أول شرطة سوهاج، العثور على طفل لقيط «ذكر» على جانب الطريق بذات الناحية، ويرتدي ملابسه وملفوف ببطانية، وتم إيداعه بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام.

العثور على طفل لقيط

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم أول شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من «أحمد م ا ط» 26 سنة، سائق، يقيم بدائرة القسم، بعثوره على طفل لقيط على جانب الطريق بذات الناحية، تبين أنه ذكر «يرتدي ملابسه وملفوف ببطانية أطفال».

الطفل عمره 3 أسابيع

وتم إيداع الطفل بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام والتي ورد تقريرها يفيد بأنه يبلغ من العمر حوالي ثلاثة أسابيع «مربوط الحبل السري» والحالة العامة للطفل مستقرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.