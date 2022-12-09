العثور على جثة طفل داخل غرفة صرف صحي بالفيوم: اختفى منذ أسبوعين

صدمة كبرى أصابت أهالي قرية الجمهورية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، فور العثور على جثة طفل ملقى في غرفة صرف صحي بنطاق القرية، بعد تغيب لمدة أسبوعين كاملين.

وأبلغ الأهالي الشرطة التي انتقلت على الفور، إلى مكان العثور على جثة الطفل على الفور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية الجمهورية بنطاق المركز على جثة طفل في العقد الأول من العمر داخل غرفة صرف صحي، وتبيّنّ أنّه مبلغ باختفائه منذ نحو أسبوعين.

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عشري رئيس المباحث، إلى مكان العثور على الطفل، وبمناظرة الجثة، تبيّنّ أنّها جثة طفل يدعى ياسين عطا حاتم، 9 سنوات، بعزبة الحاج عطا بقرية الهيئة بمنطقة كوم أوشيم، وأنّه مبلغ باختفائه منذ نحو أسبوعين، وكانت أسرته تبحث عنه في كل مكان.

نقل الجثة للمشرحة

واستدعت الشرطة، سيارة إسعاف إلى مكان العثور على الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى استدعاء والدي الطفل لمشاهدة الجثة والتعرف عليها.

وكانت أسرة الطفل بحثت عن الطفل في كل مكان، ونشروا صورته في مختلف الصفحات والمجموعات الخاصة بمحافظة الفيوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آملين أن يراه أي شخص ويخبرهم بمكانه.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتحديد وقتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية في وفاة الطفل من عدمه.