القبض على مقاول أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المطرية 

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مقاول أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله في دائرة قسم المطرية، اليوم الجمعة، بعدما تلقت إخطارا بوجود آثار حفر داخل المنزل على يد عدد من الأشخاص.

وباستهداف العقار محل البلاغ، نجحت قوة أمنية من ضبط المقاول حال تواجده داخل شقة بالطابق الأرضى مملوكة له، واكتشفت داخلها حفرة بعمق 5 أمتار، كما ضبطت عددا من أدوات الحفر، وبمواجهته أقر بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.