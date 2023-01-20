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القبض على مقاول أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المطرية 

كتب:

محمد بركات
12:23 م | الجمعة 20 يناير 2023
التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مقاول أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله في دائرة قسم المطرية، اليوم الجمعة، بعدما تلقت إخطارا بوجود آثار حفر داخل المنزل على يد عدد من الأشخاص.

وباستهداف العقار محل البلاغ، نجحت قوة أمنية من ضبط المقاول حال تواجده داخل شقة بالطابق الأرضى مملوكة له، واكتشفت داخلها حفرة بعمق 5 أمتار، كما ضبطت عددا من أدوات الحفر، وبمواجهته أقر بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

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