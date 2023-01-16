ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في شبين الكوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

القبض على عصابة التنقيب عن الآثار في شبين الكوم

وتلقى قسم شرطة شبين الكوم بلاغا من مواطن يفيد بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل، وبالانتقال والفحص تبين قيام أن التشكيل العصابي يضم 6 عناصر، ويقومون بالحفر أسفل منزل بحثا عن آثار، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتبين وجود حفرة بعمق 8 أمتار بالمكان، وأن المتهمين مقيمون في محافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد القبض علي 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بدائرة القسم بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين، حيث تم ضبط المتهمين كما تم صبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة شخصين في حادث على الطريق الإقليمي

علي صعيد آخر، أصيب شخصان في حادث على الطريق الإقليمي بدائرة محافظة المنوفية إثر اصطدام سيارة نقل ودراجة نارية، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق.