توقعات بتراجع أسعار الفراخ البيضاء 12 جنيها للكيلو.. وخبير يكشف الأسباب

أكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، والمعنية بمتابعة حركة تداول الأسواق والتفريخ والتهجين للدواجن بمحافظات مصر، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الدواجن وخاصة الفراخ البيضاء ستشهد خلال أيام قليلة انخفاص كبير في أسعارها بقيمة تصل 12 جنيها للكيلو الواحد.

12 جنيها تراجع في أسعار الفراخ البيضاء

وأوضح «زكريا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهبوط الكبير لأسعار الفراخ البيضاء يرجع لسببين، أولهما إفراج الجمركي عن الأعلاف والذرة الصفراء من قبل الحكومة المصرية منذ ما يقارب الشهر، ما ساهم في زيادة إقبال أصحاب المزارع على تربية الفراخ البيضاء بمعدل 25%، من خلال دورة تربية الفراخ التي تستغرق من 40 إلى 45 يوما، لتنتج ما يقرب من 25 مليون فرخة بيضا، وهو ما سيؤدي لانخفاض أسعارها.

وقال إن الأمر الثاني يرجع لدخول السيدات في الريف المصري على خط تربية الدواجن في البيوت بمعدل جيد للغاية، لسد حاجة أسرهن من اللحوم البيضاء، ما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في الأسعار، قد يصل لـ12 جنيها في الكيلو الواحد أو يزيد.

دورات تربية الفراخ البيضاء

وأشار «يحيى»، أن دورات الفراخ البيضاء تكون متعاقبة، حيث تستغرق الدورة الواحدة بين 40 و45 يوما، يفصلها فترة تعقيم وتنظيف المزرعة لمدة أسبوع، ثم تبدأ دورة جديدة لإنتاج الفراخ، وهو ما يجعلنا مطمئنين أن لدينا اقتصاد واعد في الثروة الداجنة في شتى ربوع محافظات الجمهورية.