النشرة الدولية.. «العمال» النيوزلندي يختار رئيسا جديدا للحزب والحكومة

شهدت الساعات الماضية 5 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، أبرزها تأييد حزب «العمال»، الحاكم في نيوزيلندا «كريس هيبكنز»، كزعيم جديد للحزب ورئيسا جديدا للوزراء خلفا للمستقيلة «جاسيندا أرديرن».

وأيد حزب «العمال»، النيوزيلندي الحاكم، كريس هيبكنز البالغ من العمر «44 عاما»، كزعيم جديد، اليوم، بعد استقالة جاسيندا أرديرن، ليصبح رئيس الوزراء الـ 41 في البلاد، فيما حصل كارمل سيبولوني على دعم لمنصب نائب رئيس الحكومة.

أرديرن: الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، عزمها الاستقالة من منصبها، نافية وجود سر وراء استقالتها، وقالت جاسيندا أرديرن، إن استقالتها من رئاسة الوزراء، ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل.

وفي سلوفاكيا، قالت وسائل إعلام إن الاستفتاء على تعديلات الدستور السلوفاكي، أعلن بطلانه بسبب قلة الإقبال، فيما أشارت تقديرات أولية، إلى مشاركة نحو 27.26% من المواطنين في استفتاء السبت الماضي، على تعديل الدستور لاحتمال انهاء صلاحيات البرلمان قبل الموعد المحدد.

3 أيام احتفالات في المملكة المتحدة بتتويج الملك تشارلز الثالث

وفي المملكة المتحدة، أعلن «قصر باكنجهام»، الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا العظمى في الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل، مشيرا إلى أن الاحتفال سيشمل حفلًا موسيقيًا بمشاركة نجوم العالم.

وأوضح «قصر باكنجهام»، في بيان، أن الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا سيتم تتويجهما في 6 مايو المقبل، بـ«ديروستمنستر»، وبعد التتويج، سيعودون إلى القصر الملكي، حيث سيقومان مع أفراد آخرين من العائلة المالكة، بتحية الأشخاص من الشرفة.

وفي 7 مايو المقبل، سينظم القصر حفلا موسيقيا بمشاركة نجوم العالم في «قلعة وندسور»، وفي مساء اليوم ذاته، سيتم تسليط الضوء على مناطق الجذب الرئيسية في المملكة المتحدة، وفي اليوم التالي من المخطط القيام بأعمال تطوعية لتحسين المناطق.

دعوات فلسطينية للتوجه إلى «الخان الأحمر» غدا

وفي الأرض المحتلة، تظاهر نحو 150 ألف إسرائيلي، أمس، ضد سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات للتوجه إلى «الخان الأحمر» شرق القدس المحتلة، من أجل دعم ومساندة الأهالي ووقف مخطط تهجيرهم.

وفي وقت سابق، قال وزير أمن الاحتلال الداخلي، إيتمار بن غفير، إنه سيطالب في اجتماع الحكومة، اليوم، الإخلاء الفوري لـ«الخان الأحمر».

أمنيا، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمحاربة «داعش» تيموثي بيتس، إن هناك ضرورة لمواجهة التنظيم الإرهابي أينما وجد، مشيرا في مقابلة مع «العربية-الحدث»، إلى محاولة المتطرفين الانتشار مجددا في المنطقة.