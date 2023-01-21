أبرز 8 أحداث حول العالم خلال 24 ساعة.. تعيين رئيس وزراء جديد لـ نيوزيلندا

شهد عدد من الدول خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8 أحداث تنوعت ما بين سياسية وصحية كان من أهمها، اختيار «حزب العمال» النيوزيلندي رئيس وزراء جديد للبلاد، فيما أعلنت «بكين»، انتهاء الأسوأ في معركة الصين ضد كورونا.

وفي نيوزيلندا، من المقرر أن يصبح وزير التعليم كريس هيبكينز، «44 عاما» رئيس وزراء البلاد الجديد، واختار «حزب العمال»، هيبكنز، بعد الاستقالة المفاجئة لـ جاسيندا أرديرن، الخميس الماضي.

هيبكنز: تولي منصب رئيس الوزراء سيكون أكبر مسؤولية في حياتي

ومن المقرر أن يصادق مؤتمر «العمال» الحزبي رسميًا على اختيار كريس هيبكينز، غدا الأحد.

وجرى انتخاب كريس هيبكينز لأول مرة لعضوية البرلمان في عام 2008. وقال هيبكنز، اليوم السبت، إن تولي منصب رئيس الوزراء سيكون أكبر مسؤولية وأعظم امتياز في حياته، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

Does he know how awfully patronising he comes across? This Tory Government broke our NHS. Level that up @RishiSunak pic.twitter.com/UUEASh6Mde — Karl Turner MP (@KarlTurnerMP) January 19, 2023

وفي المملكة المتحدة، تلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا)، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل ‏سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتذر المسؤول البريطاني لاحقا.

«برلين»: أوروبا عليها استثمار المزيد في قواتها المسلحة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقال مشترك بصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج» الألمانية، إلى تعزيز سيادة «الاتحاد الأوروبي»، واعتبرا أن على أوروبا استثمار المزيد في قواتها المسلحة وصناعاتها الدفاعية.

واعتبر شولتس وماكرون، في المقال المشترك، أنه يتحتم على أوروبا بذل كل ما بوسعها حتى تصبح أول قارة محايدة على صعيد المناخ.

وفي الولايات المتحدة الامريكية، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس «الأمن القومي» بالرئاسة «البيت الأبيض»، جون كيربي، إن ‏الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، سيزور واشنطن، في بداية شهر فبراير المقبل، فيما بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في اتصال هاتفيا، مع الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو، سبل مواصلة التنسيق الوثيق بين الجانبين.

الجيش البوركيني يحرر 62 امرأة مختطفة و4 أطفال شمال البلاد

إفريقيا، حرر الجيش في بوركينا فاسو، 62 امرأة مختطفة و4 أطفال اختطفن في وقت سابق من يناير الجاري. وفي 12 و13 يناير الجاري، اختطف مسلحون، النساء وأطفالهن أثناء سيرهم في الأدغال بحثاً عن الفاكهة وأوراق الشجر خارج قريتين في منطقة «أربيندا» بإقليم سوم شمال البلاد.

وعرض «التلفزيون الوطني» البوركيني، صورا للنساء، ونقلن إلى عاصمة البلاد «واجادوجو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، وافقت السلطات في «أوتاوا» على إعادة 6 نساء كنديات و13 طفلا محتجزين في شمال شرق سوريا منذ سنوات.

مسؤولة صينية: انتشار فيروس كورونا عند مستوى منخفض نسبيا

صحيا، أعلنت السلطات في الصين، انتهاء الأسوأ في معركتها ضد فيروس كورونا، وقالت نائبة رئيس الوزراء، «سون تشونلان»، أمس الأول الخميس، إن انتشار العدوى عند مستوى منخفض نسبيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

قضائيا، ستوجه تهمة القتل غير العمد إلى الممثل أليك بالدوين، في حادث إطلاق النار في أكتوبر 2021، أودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هتشينز أثناء تصوير فيلم «راست» الأمريكي، وفقا لما أعلنته المدعية العامة بولاية «نيو مكسيكو» الأمريكية ماري كارماك ألتوايز.

وأشارت ألتوايز، إلى أن المسؤولة عن الأسلحة في «راست» هانا جوتيريز ريد، ستواجه نفس التهمة بحلول نهاية شهر يناير الجاري. ويعاقب على القتل غير العمد بسبب الإهمال بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا وغرامة 5 آلاف دولار، وفي حالة أثبت الادعاء، أن الأمر يتجاوز مجرد الإهمال، فقد يواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.