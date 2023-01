أبرز 8 أحداث حول العالم خلال 24 ساعة.. تعيين رئيس وزراء جديد لـ نيوزيلندا

شهد عدد من الدول خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8 أحداث تنوعت ما بين سياسية وصحية كان من أهمها، اختيار «حزب العمال» النيوزيلندي رئيس وزراء جديد للبلاد، فيما أعلنت «بكين»، انتهاء الأسوأ في معركة الصين ضد كورونا.

وفي نيوزيلندا، من المقرر أن يصبح وزير التعليم كريس هيبكينز، «44 عاما» رئيس وزراء البلاد الجديد، واختار «حزب العمال»، هيبكنز، بعد الاستقالة المفاجئة لـ جاسيندا أرديرن، الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يصادق مؤتمر «العمال» الحزبي رسميًا على اختيار كريس هيبكينز، غدا الأحد.

وجرى انتخاب كريس هيبكينز لأول مرة لعضوية البرلمان في عام 2008. وقال هيبكنز، اليوم السبت، إن تولي منصب رئيس الوزراء سيكون أكبر مسؤولية وأعظم امتياز في حياته، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

