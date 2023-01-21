تعرف على مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية ومتوسط التأخيرات

كشفت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية، اليوم السبت، موضحة أن متوسط تأخير القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية: 30 دقيقة، وخط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة، وخط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة، وخط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة، وخط طنطا - المنصورة - دمياط: 90 دقيقة، وخط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.

تفاصيل مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

انطلاقا من دورها الخدمي، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية:

1- قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»: الساعة 5.00 صباحًا.

2- قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 6.00 صباحًا.

3- قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر: الساعة 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم- الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»: يتحرك من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

6- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

7- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 12.30 ظهرًا.

8- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر: الساعة 2:00 ظهرًا.

9- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 2:25 ظهرًا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP: الساعة 3:00 عصرًا.

11- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 3:20 عصرًا.

12- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 4:00 مساءً.

13- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 5:10 مساءً.

14- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP: الساعة 6:00 مساءً.

15- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP: الساعة 7:00 مساءً.

16- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 8:15 مساءً.

17- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP: من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد رحلات قطار تالجو الإسباني على خط «القاهرة - الإسكندرية»

-محطة مصر بالإسكندرية: الساعة 0.50 صباحًا.

- من محطة سيدي جابر بالإسكندرية: الساعة 6:05 صباحًا.

- من محطة مصر برمسيس: الساعة الثانية عصرًا.