تعرف على مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية ومتوسط التأخيرات
كتب:
كريم روماني
05:45 م | السبت 21 يناير 2023
انتظام حركة القطارات- صورة أرشيفية
كشفت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية، اليوم السبت، موضحة أن متوسط تأخير القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية: 30 دقيقة، وخط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة، وخط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة، وخط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة، وخط طنطا - المنصورة - دمياط: 90 دقيقة، وخط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.
تفاصيل مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية
انطلاقا من دورها الخدمي، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية:
1- قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»: الساعة 5.00 صباحًا.
2- قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 6.00 صباحًا.
3- قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر: الساعة 8.00 صباحًا.
4- قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 8.15 صباحًا.
5- قطار رقم 1109 الفيوم- الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»: يتحرك من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.
6- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.
7- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 12.30 ظهرًا.
8- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر: الساعة 2:00 ظهرًا.
9- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 2:25 ظهرًا.
10- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP: الساعة 3:00 عصرًا.
11- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 3:20 عصرًا.
12- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 4:00 مساءً.
13- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 5:10 مساءً.
14- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP: الساعة 6:00 مساءً.
15- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP: الساعة 7:00 مساءً.
16- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية: الساعة 8:15 مساءً.
17- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP: من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.
مواعيد رحلات قطار تالجو الإسباني على خط «القاهرة - الإسكندرية»
-محطة مصر بالإسكندرية: الساعة 0.50 صباحًا.
- من محطة سيدي جابر بالإسكندرية: الساعة 6:05 صباحًا.
- من محطة مصر برمسيس: الساعة الثانية عصرًا.