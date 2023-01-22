رئيس «الدوما»: تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية قد يؤدي إلى كارثة عالمية

أكد رئيس مجلس الدوما «النواب الروسي» فياشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية قد يؤدي إلى كارثة عالمية.

وقال «فولودين»، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل، إنه حال استهدفت كييف المدن الروسية بالأسلحة الغربية وحاولت الاستيلاء على مواقعنا سيكون الرد باستخدام أسلحة أكثر قوة.

دور الغرب في مأساة عالمية

وأضاف رئيس مجلس الدوما، أنه يتعين على ساسة الغرب، إدراك أن قرار تزويد كييف، بالأسلحة قد يؤدي إلى مأساة عالمية ستدمر بلدانهم، بالنظر إلى تفوق أسلحتنا التكنولوجي.

وأوضح «فولودين» أن المبررات بأن الدول النووية لم تستخدم من قبل أسلحة الدمار الشامل في النزاعات الإقليمية باطلة لأن معظم الدول لم تواجه خطر تهديد أمن مواطنيها وسلامة أراضيها.