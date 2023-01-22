أهالي رأس غارب يخرجون لدفن طفلة من طاجيكستان ماتت في حادث.. شهامة المصريين

خرج أهالي رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر لمساعدة مواطن من دولة طاجيكستان قرر دفن طفلته التي تبلغ من العمر 7 سنوات، في المدينة، بعدما لقت مصرعها في حادث سير على طريق رأس غارب، برفقة أسرتها.

دفن طفلة من طاجيكستان في رأس غارب

محسن حامد أحد، أهالي رأس غارب، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهالي مدينة رأس غارب خرجت لدفن الطفلة بمقابر رأس غارب، وذلك لمساعدة والدها والذي حالت ظروفه دون سفر جثمان طفلته إلى دولته، مؤكدا أن أهالي رأس غارب استجابت لمنشور عبر صفحات التواصل الاجتماعي تداوله رواد «فيس بوك»، ويطالب بالمشاركة في مساعدة مواطن غريب من دولة طاجكستان لدفن طفلته والتي لقت مصرعها إثر حادث أليم.

شهامة المصريين

بينما أضاف احمد عباس الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين التابعة للتضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بأن استجابة أهالي رأس غارب للواقعة أكدت على شهامة المصريين، موضحا أن والد الطفلة جاء إلى مصر في بعثة الأزهر الشريف، وكان في أجازة بمدينة الغردقة، وفي طريق عودته من الغردقة إلى القاهرة برفقة أسرته، وقبالة مدينة رأس غارب تعرضت السيارة التي يستقلونها لحادث أسفر عن مصرع طفلته، وتم إيداع جثتها بمستشفى رأس غارب.

ولفت إلى أن والد الطفلة طلب المساعدة لدفنها في مقابر رأس غارب، ولم نتردد في تقديم المساعدة للأب وأسرته.

تفاصيل مصرع طفلة في حادث

تعود بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة على طريق «رأس غارب - الغردقة»، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت التصريح بدفن الجثمان.