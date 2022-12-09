7 مصابين في حادثين منفصلين على طريق رأس غارب بالبحر الأحمر

أصيب 7 أشخاص في حادثين منفصلين على طريق «رأس غارب - الشيخ فضل»، وطريق «رأس غارب - الغردقة»، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحادث سير

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادثين منفصلين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الحادث الأول على طريق «رأس غارب - الشيخ فضل»، إثر انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم «ط ر س 3387».

وكشفت التحريات أن المصابين هم «هشام موسى وماهر مخلوف وتهاني دسوقي ومحمود عمر وشحاتة محمد»، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث آخر على طريق «رأس غارب - الغردقة»، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حالة المصابين مستقرة

وأوضح مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن الإصابات أغلبها عبارة عن كدمات متفرقة بالجسم وكسور وجروح، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم والحالة العامة مستقرة.