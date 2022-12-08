رفع آثار انقلاب «تريلا» على طريق رأس غارب وإعادة الحركة المرورية «صور»

رفعت أجهزة مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، آثار انقلاب تريلا بمنطقة رأس شقير، بطريق «رأس غارب- الغردقة»، بالتنسيق مع إدارة المرور، وتم إعادة تسيير حركة السيارات.

إعادة تسيير الحركة بطريق «رأس غارب- الغردقة»

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب «تريلا»، صباح اليوم الخميس، على طريق «رأس غارب- الغردقة» دون وقوع إصابات، ما أعاق حركة سير السيارات.

وعلى الفور، تم الدفع بأجهزة مجلس المدينة والاستعانة بأحد الأوناش العملاقة التابعة لإحدى شركات البترول العاملة في المنطقة، وبالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر تم إعادة حركة تسيير السيارات.

حادث على طريق «رأس غارب - الزعفرانة»

وفي سياق آخر، شهد طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، أمس الأربعاء، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 على طريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة.