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وقف حركة الملاحة البحرية في 3 مواني بالكويت لسوء الأحوال الجوية

كتب:

سحر المكاوى
09:59 ص | الأحد 22 يناير 2023
طقس سيئ فى الكويت

طقس سيئ فى الكويت

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية قبل قليل، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في 3 موانئ، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية في نبأ عاجل.

3 موانئ تم وقف الملاحة بها 

وذكرت أنّ الموانئ الكويتية التى تم وقف حركة الملاحة البحرية بها، هي الشعيبة والدوحة والشويخ، منوهة إلى وقف حركة الملاحة في هذه الموانئ منذ الثامنة صباحا، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية، بهدف الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.  

حالة الطقس فى الكويت

في السياق ذاته، أوضحت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أنّ طقس اليوم مائل للبرودة خلال ساعات النهار، يصاحبه انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب الضباب والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة تُظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يكون الطقس بار ليلا  والرياح متقلبة الإتجاه، وظهور بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق. 

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بقلم سحر المكاوى