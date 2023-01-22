عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: انطلاق الجلسات الفعلية خلال الأيام المقبلة

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، اختيار الشخصيات العامة والخبراء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، المشاركين في جلسات الحوار، تمهيدا لانطلاق الجلسات الفعلية خلال الأيام المقبلة، وأعلن المجلس الموضوعات التي ستناقش على طاولة الحوار في المحاور كافة.

المحور السياسي في الحوار الوطني

وقال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ «الوطن»، إن المحور السياسي في الحوار الوطني، يضم 5 لجان وسيناقش 20 موضوعا، إذ يضم المحور السياسي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشار عضو مجلس الأمناء إلى خريطة عقد اجتماعات اللجان، مؤكدا أن الجلسات ستعقد على مدار 3 أيام أسبوعيًا، للتوافق على مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ طريقها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

الجلسات الفعلية للحوار الوطني

وأضاف «عبد القوي»، أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بالحوار الوطني، ستتطرق لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.

وأوضح عضو مجلس الأمناء أن المحاور التي تم التوافق عليها في لجنة من لجان المحاور الثلاث بالحوار الوطني مرنة وليست جامدة، مشيرا إلى أنه حال وجود محور جديد يتطلب المناقشة من قبل لجان الحوار سيطرح على مجلس الأمناء للتصديق عليه وتكليف اللجنة المختصة بمناقشته، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمناء اجتماع التحضيري الأخير خلال الأيام المقبلة للإعلان عن الأسماء والخبراء المشاركين في الجلسات الفعلية.